  1. İran
7 Kas 2022 13:13

İran'da yabancı uyruklu 26 terörist yakalandı

İran'da yabancı uyruklu 26 terörist yakalandı

İran İstihbarat Bakanlığı, Şiraz cinayetiyle bağlantılı 26 yabancı uyruklu IŞİD'li teröristin tutuklandığını açıkladı.

İstihbarat Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Şiraz cinayetiyle bağlantılı 26 yabancı uyruklu IŞİD'li teröristin tutuklandığı bildirildi.

Açıklamada, tutuklanan kişilerin Azerbaycan, Tacikistan ve Afganistan uyruklu olduğu belirtildi.

Kutsal türbeye yapılan silahlı saldırının failinin Tacikistan vatandaşı olduğu kaydedilen açıklamada, bir Azerbaycan vatandaşının terör eyleminin yönlendiricisi olduğu ifade edildi.

Yazılı açıklamada, "Söz konusu teröristler Fars, Tahran, Alborz, Kirman, Kum ve Rezevi Horasan eyaletlerinde tutuklandı. Bazıları da doğu sınırlarından kaçarken yakalandı." denildi.

26 Ekim'de Şiraz kentindeki Şah Çerağ Türbesi’ne düzenlenen silahlı saldırıda 15 kişi şehit düştü, çok sayıda kişi yaralandı.

Terör örgütü IŞİD olayın ardından sosyal medya üzerinden yayımladığı yazılı açıklamayla saldırıyı üstlendi.

Silahlı saldırıyı düzenleyen ve yaralı şekilde ele geçirilen IŞİD'li terörist hastanede ölmüştü.

News Code 1905724

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