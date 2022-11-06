  1. Siyaset
6 Kas 2022 18:39

İran ve Rusya arasında önemli görüşme

İran ve Rusya arasında önemli görüşme

İran Dışişleri Bakanı Baş Danışmanı Ali Asger Haci, Tahran'da Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin ile görüştü.

Haci-Verşinin görüşmesinde ikili ilişkilerdeki güncel konuların yanı sıra Suriye, Libya ve Yemen’deki son durum ele alındı.

Görüşmede Haci, Suriye'de yapılan siyasi açılımlara ve güvenlik ortamının iyileştirildiğine dikkat çekerek, mevcut durumda önceliğin Suriye'nin yeniden inşası ve ülke halkının acılarının giderilmesi olduğunu söyledi.

Haci, İran ve Rusya arasında devam eden ikili ilişkilerin güçlendirmesi gerektiğini vurguladi.

Libya ve Yemen'deki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede bu iki ülkenin toprak bütünlüğünün korunması gerektiği vurgulandı. İranlı ve Rus yetikili söz konusu ülkelerdeki siyasi anlaşmazlıkların dış müdahale olmaksızın Libya ve Yemen'deki gruplar tarafından çözülmesi gerektiğini vruguladı.

Haci, Yemen'de barış ve istikrarın tesisi için ateşkesin uzatılması gerektiğini vurgulayarak, uluslararası toplumdan Yemen’e uygulanan ablukanın kaldırılmasına ve ülkedeki insani sıkıntılara odaklanması istedi.

News Code 1905713

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