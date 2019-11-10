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10 Kasım 2019 - 08:39

İran plaj futbolunda 3'üncü kez dünya şampiyonu oldu

İran plaj futbolunda 3'üncü kez dünya şampiyonu oldu

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) gerçekleşen 2019 Kıtalararası Plaj Futbolu Şampiyonası finalinde İran rakibi İspanya takımını mağlup ederek şampiyon oldu.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) düzenlenen 2019 Kıtalararası Plaj Futbolu Şampiyonası final maçında İran Plaj Futbolu Milli Takımı, rakibi İspanya takımını 6-3 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Böylece İran takımı üçüncü kez Kıtalararası Plaj Futbolu Şampiyonası'nda birinciliği elde ederek, Brezilya ve Rusya ile birlikte turnuvada en çok şampiyonayı elinde bulunduran 3 takımdan biri unvanını kazandı.

Sözü geçen turnuva 5-9 Kasım tarihleri arasında BAE'nin Dubai kentinde düzenlenmişti.

News Code 1882338

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