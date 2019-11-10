İran plaj futbolunda 3'üncü kez dünya şampiyonu oldu

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) düzenlenen 2019 Kıtalararası Plaj Futbolu Şampiyonası final maçında İran Plaj Futbolu Milli Takımı, rakibi İspanya takımını 6-3 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Böylece İran takımı üçüncü kez Kıtalararası Plaj Futbolu Şampiyonası'nda birinciliği elde ederek, Brezilya ve Rusya ile birlikte turnuvada en çok şampiyonayı elinde bulunduran 3 takımdan biri unvanını kazandı.

Sözü geçen turnuva 5-9 Kasım tarihleri arasında BAE'nin Dubai kentinde düzenlenmişti.