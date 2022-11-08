İran, BM İklim Zirvesi'ne katılacak

İran Çevre Koruma Teşkilatı Başkanı Ali Selacike başkanlığındaki heyet önümüzdeki hafta İklim Değişikliği Zirvesi'ne (COP27) katılmak üzere Mısır'a gidecek.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Mısır'ın Sharm El-Sheikh kentinde düzenlenen İklim Değişikliği Zirvesi (COP27) 6 Kasım'da başladı.

Yaklaşık 120'den fazla dünya lideri ile 40 binden fazla katılımcının yer almasının beklendiği zirve, 18 Kasım'a kadar sürecek.

En Önemli İklim Hedefleri Nelerdir?

Temel hedef, küresel ısınmanın sanayileşme öncesi seviyelere kıyasla en fazla 1,5 ila 2 derece arasında bir artışla sınırlandırılmasıdır. Bunu başarmak için sera gazı emisyonlarının 2050 yılına kadar sıfıra indirilmesi gerekiyor. Bunun ön koşulu ise fosil enerji kaynaklarından mümkün olan en yüksek düzeyde feragat edilmesidir.