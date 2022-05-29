İran heyeti çöl tozu sorunu için Irak’ta

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve İran Çevre Koruma Teşkilatı Başkanı Ali Selacike Irak’ın başkenti Bağdat'a gitti.

İran’ın Bağdat Büyükelçiliği, Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Çevre Koruma Teşkilatı Başkanı Ali Selacike başkanlığındaki heyetin dün akşam saatlerinde Bağdat’ta Irak Çevre Bakanı tarafından karşılandığını bilidrdi.

Başkent Bağdat’ta İran ve Irak heyetleri arasında yapılacak görüşmelerde iki ülkenin karşılaştırı toz bulutu ve kum fırtınası sorunu ele alınacak.

Irak Dışişleri Bakanlığı ise yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'ın, bugün İran heyetini Bakanlığın merkezinde kabul edeceğini bildirdi.

Son günlerde İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ve Kuveyt Dışişleri Bakanı ile telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Telefon görüşmelerinde, bölgeye hakim olan ve doğu Suriye, Irak, İran ve Fars Körfezi bölgesi de dahil olmak üzere birçok ülkede kum fırtınalarına yol açan iklim koşulları hakkında fikir alışverişinde bulunulmuştu.