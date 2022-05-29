İran ve Irak, çöl tozuna karşı birlikte mücadele edecek

Irak resmi haber ajansı INA'ya göre; İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Selacike, Bağdat’ta Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile görüştü. İki taraf görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Selacike, “Irak tarafıyla iki ülkeyi ilgilendiren çeşitli hususları görüştük. Bugünkü toplantı, çöl tozu konusunda işbirliği için iyi bir başlangıçtı. Irak ve İran, kum tepelerini stabilize etme konusunda önemli bir deneyime sahiptir.” dedi.

Ali Selacike, İran Enerji Bakanı'nın çöl tozu sorununu görüşmek için yakında Bağdat’ı ziyaret edeceğini açıkladı.

Fuad Hüseyin ise, “İran tarafı ile iklim değişikliği, kuraklık ve çölleşme hakkında konuştuk. Bağdat'ta Irak ve İran heyetleri, iklim değişikliğinin yol açtığı zorlukları ele almak için istişarelerde bulundu. Görüşmelerde su meselesi ve yönetimi de masaya yatırıldı. İklim değişikliği bir ülkeye özgü değil, küresel bir sorundur.” dedi.

Iraklı bakan, “İki ülke, ortak nehirler konusunu görüşmek üzere karşılıklı görüşmelerin yapılması konusunda anlaştı.” açıklamasını yaptı.