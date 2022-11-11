İran'ın Bakü Büyükelçisi, Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İran'ın Bakü Büyükelçisine, ülkesinin medyasında son dönemde Azerbaycan aleyhine yayımlanan haberlerden duyulan memnuniyetsizlik iletildi.

Gürüşmde, İranlı üst düzey siyasi ve askeri yetkililerin, ilişkilerin ruhuna uygun olmayan tehdit söylemlerinden duyulan rahatsızlık vurgulandı.

İran Büyükelçisi Musavi'ye, haklarında tutuklama kararı bulunan kişilerin Azerbaycan'a teslim edilmesinin gerekliliği de bildirildi.

Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçisi de dün, Azerbaycan resmi makamlarının açıklamaları ve Azerbaycan medyasının (İran’ı) karalamaya devam etmesine tepki olarak Bakan Yardımcısı ve Avrasya Genel Müdürü Ali Rıza Hakikiyan tarafından Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı.