  1. Azerbaycan
11 Kas 2022 18:16

İran'ın Bakü Büyükelçisi, Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

İran'ın Bakü Büyükelçisi, Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

İran'ın Bakü Büyükelçisi Seyyid Abbas Musavi, Azerbaycan Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İran'ın Bakü Büyükelçisine, ülkesinin medyasında son dönemde Azerbaycan aleyhine yayımlanan haberlerden duyulan memnuniyetsizlik iletildi.

Gürüşmde, İranlı üst düzey siyasi ve askeri yetkililerin, ilişkilerin ruhuna uygun olmayan tehdit söylemlerinden duyulan rahatsızlık vurgulandı.

İran Büyükelçisi Musavi'ye, haklarında tutuklama kararı bulunan kişilerin Azerbaycan'a teslim edilmesinin gerekliliği de bildirildi.

Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçisi de dün, Azerbaycan resmi makamlarının açıklamaları ve Azerbaycan medyasının (İran’ı) karalamaya devam etmesine tepki olarak Bakan Yardımcısı ve Avrasya Genel Müdürü Ali Rıza Hakikiyan tarafından Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı.

News Code 1905800

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