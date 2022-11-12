İran'ın Tiflis Büyükelçisi Gürcistan Başbakanı ile görüştü

İran'ın Tiflis Büyükelçisi Mahmud Edib, Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili ile görüştü.

Mahmud Edib bu görüşmede, özellikle ekonomik alanlarda, transit ve ulaşım koridorlarının hayata geçirilmesi ve enerji aktarım yollarının çeşitlendirilmesi ile halk ilişkilerinin geliştirilmesi dahil olmak üzere ikili işbirliğinin çeşitli kapasitelerine değinerek, ikili ilişkilerde yeni bir dinamik sağlanması çağrısında bulundu.

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili da İran'ın bölgesel barış ve güvenliğin sağlanması yönündeki rolüne değinerek, bölge ülkeleri arasındaki ihtilafların çözümünün ülkelerin istikrarı, kalkınması ve refahı için zemin hazırlayacağını ifade etti.

