Avrupa Birliği'nden Güney Kafkasya kararı

AB üye ülkelerinin dışişleri bakanları konuyu 17 Ekim'de Lüksemburg'da yapılması beklenen açık oturumunda ele alacaklar.

Rusya merkezli 'TASS' haber ajansına göre, AB temsilcisi, oturum sırasında Ermenistan'a gönderilecek gözlem heyetinin onaylanacağını duyurdu.

"6 Ekim'de Fransa Cumhurbaşkanı, Avrupa Konseyi Başkanı, Ermenistan Başbakanı ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın görüşmesi sırasında bir misyon oluşturulması konusunda anlaşmaya varıldı. Bakanların misyonu Pazartesi günü onaylaması bekleniyor." dedi.

Misyonla ilgili çok fazla ayrıntı olmadığını, ancak ilk aşamada yaklaşık 400 gözlemcinin görevlendirileceğini kaydeden AB temsilcisi, onunun aciliyeti dikkate alınarak AB'nin Gürcistan gözlem misyonundan sınıra ilk gözlemcilerin gönderileceğini de bildirdi.

Kaynak: Ermeni Haber