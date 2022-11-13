İran'ın Dostluk ve Barış Deniz Filosu Cakarta limanına yanaştı

Endonezya'ya giden 'Sahand' ve 'Makran' savaş gemilerinden oluşan İran Deniz kuvvetlerine bağlı Dostluk ve Barış Grubu Deniz Filosu düzenlenen resmi bir törende Cakarta limanına yanaştı.

Törene Endonezya Deniz Kuvvetleri Komutanları ve İran'ın Endonezya Büyükelçisi Muhammed Hoş Heyke Azad ve İran'ın bazı siyasi yetkilileri katıldı.

İran Dostluk ve Barış Grubu Deniz Filosu Komutanı Ferhad Fettahi bu törende İran ve Endonezya deniz kuvvetleri arasındaki dostane ilişkilere değinerek, Hint Okyanusu'na kıyısı olan ülkelerin bölgede barış ve istikrarın sağlanmasındaki rolünün çok önemli olduğunu ifade etti.