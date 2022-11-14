Soylu: Bombayı bırakan kişi gözaltına alındı

Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamayla ilgili açıklamalarda bulundu.

"Bombayı bırakan kişi gözaltına alındı" diyen Soylu, şu ifadeleri kullandı:

"Bu eylemi gerçekleştirilenlerin bize ne mesaj vermek istediklerini biliyoruz. Bu mesajı aldık. Karşılığını daha ağır vereceğiz. Bu mesajın karşılığı net bir şekilde ortaya çıkacaktır. Elbette ki büyük üzüntümüz var. 6 terör şehidimiz var. Allah rahmet eylesin. Hepsinin ayrı bir hikayesi var."

'Eylem talimatının Kobani'den geldiği' yönünde bilgiler aldıklarını paylaşan Bakan, "Eylemin talimatının Kobani'den geldiği, eylemi yapanın Afrin'den geçtiği konusunda bir değerlendirmemiz var" dedi.

"Elde ettiğimiz bulgular çerçevesinde PKK/PYD terör örgütü" diyen Soylu, konuşmasında ABD'yi de suçladı:

"Amerika’dan yapılan taziye mesajının da katilin olay yerine ilk gelenlerden birisi olduğu gibi bir değerlendirmenin esas olduğunu düşünüyorum. Bunlara kendi senatolarından para gönderen sözde müttefiklerimizin herhalde samimiyetsizlikleri ortadadır. Bize bu acıyı yaşatanların daha misli ve kat kat acıyı yaşayabilecekleri bir karşılığı yakın bir zamanda onlara göstereceğiz."

Patlamada hayatını kaybedenlerin isimleri

Saldırıda hayatını kaybedenlerin kimliklerini açıklayan Soylu "6 terör şehidimiz var. Hepsinin ayrı bir hikayesi var. Hayatını kaybedenlerin kardeşlerimiz Arzu Özsoy İstanbul 1984 doğumlu ve kızı Yağmur Uçar Ereğli 2007 doğumlu, Yusuf Meydan Palu 1988 doğumlu, Ecrin Meydan Seyhan 2013 doğumlu, Adem Topkara Gümüşhane 1982 ve eşi Mukaddes Topkara Rize 1985 doğumlu" dedi.

"50 yaralımız hastanelerden taburcu oldu"

Yaralıların durumuna ilişkin de bilgi veren Soylu, "81 yaralımız vardı. 50 yaralımız hastanelerden taburcu oldu. Bunların bir bölümü kulak çınlamasıyla tedbiren hastanede tuttuğumuz kardeşlerimizdi. 5 yaralımız şu anda yoğun bakımda, 2 yaralımızın durumu ağır. Diğer yaralılarımızda tedbiren hastanede tutuluyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Sputnik