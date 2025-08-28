  1. Dünya
  2. Ortadoğu
28 Ağu 2025 17:18

İran'ın Tel Aviv ekonomisine son darbesi: 100 milyon dolar zarar

İran'ın Tel Aviv ekonomisine son darbesi: 100 milyon dolar zarar

İran ile yaşanan askeri çatışmalar nedeniyle, işgal altındaki topraklarda faaliyet gösteren Siyonist Havayolu Şirketi El Al, 100 milyon dolarlık ağır zarar yaşadığını açıkladı.

İran ile yaşanan askeri çatışmalar nedeniyle, işgal altındaki topraklarda faaliyet gösteren Siyonist Havayolu Şirketi El Al, 100 milyon dolarlık ağır zarar yaşadığını açıkladı.

Rusya El-Yevm’e göre, El Al Havayolları bugün yayınladığı mali raporda, İran ile yaşanan çatışmalar ve Siyonist rejim hava sahasının kapanması nedeniyle 100 milyon dolarlık zarar ettiğini duyurdu.

Şirketin gelirleri son aylarda azaldı ve net karı yaklaşık yüzde 55 oranında düştü.

Birkaç gün önce ise İsrail’in “Calcalist” sitesi, Siyonist Havayolu şirketi “Israir”in 2025’in ikinci çeyreğinde İran ile savaş nedeniyle uçuşlarını durdurması sebebiyle yaklaşık 10.4 milyon dolarlık zarar ettiğini bildirdi.

Geçen yılın aynı döneminde ise Israir şirketi yaklaşık 7 milyon dolar kar etmişti.

News ID 1929832

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler