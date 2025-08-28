Erakçi: İran, üç Avrupa ülkesinin yasa dışı girişimine uygun şekilde karşılık verecek

Avrupa üçlüsü, BM Güvenlik Konseyi üyelerine bir mektup göndererek, İran’a yönelik BM yaptırımlarını yeniden yürürlüğe koymak için “snapback” mekanizmasını devreye soktuklarını açıkladı.

Üç Avrupa ülkesinin dışişleri bakanları ve Avrupa Birliği Dış Politika Yüksek Temsilcisi, İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi ile yaptıkları telefon görüşmesinde, nükleer anlaşmada anlaşmazlıkların çözümü olarak bilinen süreci başlatmak üzere konuyu resmî olarak BM Güvenlik Konseyi’ne bildireceklerini açıkladılar.

Erakçi, İran’ın nükleer meselelerin çözümünde her zaman sorumlu ve iyi niyetli bir şekilde diplomasiye bağlı kaldığını hatırlatarak, İslam Cumhuriyeti’nin ulusal hak ve çıkarlarını korumak için bu üç Avrupa ülkesinin yasa dışı ve temelsiz girişimine uygun şekilde karşılık vereceğini vurguladı.

İran’ın uluslararası hukuk ve Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması (NPT) çerçevesinde yasal haklarını savunma konusundaki kararlılığını dile getiren Erakçi, üç Avrupa ülkesinin sorumlu bir yaklaşım sergileyerek mevcut gerçekleri dikkate almasını ve önümüzdeki günlerde bu yanlış adımlarını uygun biçimde düzeltmesini temenni etti.