Tuğgeneral Şekarçi: Yenilgiyi düşmana dayattık

İran Genelkurmay Kültür ve Yumuşak Savaş Başkan Yardımcısı Tuğgeneral Abulfazl Şekarçi, 12 günlük savaşta elde edilen zaferin halkın iradesi, Devrim Lideri'nin liderliği ve silahlı kuvvetlerin fedakarlığı ve gayreti sayesinde gerçekleştiğini vurguladı.

Tuğgeneral Şekarçi,“Allah’a şükür, 12 günlük dayatılmış savaşta zafer kazandık. Yenilgiyi düşmana dayattık” dedi.

Batılı birçok ülkenin bu savaşta İsrail rejimini desteklediğine işaret eden Şekarçi, onların önerdiği ateşkesin aslında onlara dayatıldığını kaydetti.

Tuğgeneral Şekarçi, 12 günlük savaşta tam kapsamlı bir birleşik savaşla karşı karşıya olduklarını söyledi.

Düşmanın, gelişmiş silahlar ve tam kapsamlı bir birleşik savaşla İslam Cumhuriyetini sadece bir hafta içinde devirmeyi amaçladığını, ancak hesaplarının yanlış çıktığını vurguladı.