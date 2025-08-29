Zarif: Avrupa kötü niyetli

Eski Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif şunları Foreign Policy'e verdiği röportajda şunları söyledi:

"Avrupalılar, İsrail'in uluslararası kurallara aykırı olan İran'a saldırısını övdüler. Alman Şansölyesi, İsrail'in bizim kirli savaşımızı yürüttüğünü söyledi. Önce savaşa, sonra diplomasiye, sonra da anlaşmazlık çözüm mekanizmasına (Tetik Mekanızması)başvuruyorlar. Bunlar kötü niyetin işaretleri!

Tüm bunların sebebi işgal. Tüm bunların sebebi apartheid. Tüm bunların sebebi Filistin'deki soykırım. Biz bunların sebebi değiliz. Mesele İran değil. Mesele İsrail'in Filistinlilere uyguladığı zulüm. İsrail, asıl meseleden dikkati başka yöne çekmeye çalışıyor ve bunu İran üzerinden

Sadece İran hükümeti değildi İran halkı da teslim olmadı. Ülkeyi yabancı işgallere karşı savunmak için halk, sırf hükümetin değil, ülkesinin yanında durdu. Biz bunu isbatladık.

İran'a yönelik saldırının cumhurbaşkanının barışı sağlama yolu değildi. Tam da müzakerelerin ortasında, kendi temsilcinizle? İran'ı mı bombalıyorsunuz? Artık Amerika'ya kim güvenebilir? Bundan sonra Amerika ile kim müzakere etmeye çalışacak? Trump, başkalarının Amerika ile iletişim kurmanın tek yolunun Amerika'ya karşı çıkmak olduğunu düşünülmesini mi istiyor? Amerika'nın dinleyebileceği tek yol ve dil, güç dili mi?"