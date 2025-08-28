Tahran’dan Avrupa’ya uyarı: Snapback mekanizması geçersiz

İran’ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği Perşembe günü sosyal medya hesabından şunları yazdı:

“BM Güvenlik Konseyi üyeleri şimdi tarihi bir dönüm noktasında: ya Rusya-Çin taslak kararını teknik uzatma ve diplomasiyi sürdürme için destekleyecekler, ya da “snapback” mekanizmasını devreye sokarak ağır sonuçlara yol açacaklar.”

Mesajın devamında şöyle denildi:

“Avrupa Üçlüsü’nün (Almanya, Fransa ve İngiltere) bu taslağa vereceği tepki, gerçek anlamda diplomasiye bağlı olup olmadıklarını yoksa krizi daha da derinleştirip derinleştirmediklerini gösterecek.”

Bu açıklama, Avrupa üçlüsünün Perşembe günü BM Güvenlik Konseyi üyelerine bir mektup göndererek İran’a yönelik BM yaptırımlarını geri getirmek için “snapback” mekanizmasını devreye aldıklarını duyurmasının ardından geldi.

Snapback mekanizması, 2231 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararında yer alıyor ve taraflardan biri “yükümlülüklerini yerine getirmiyor” iddiasında bulunursa uluslararası yaptırımların yeniden uygulanmasını sağlıyor. Ancak, İran’a göre bu mekanizmanın kullanımı, karşı taraflar da yükümlülüklerini yerine getirdiğinde geçerli oluyor. İran yetkilileri, Avrupa ülkelerinin ekonomik taahhütlerini yerine getirmemesi ve ABD’nin adımlarına sessiz kalmasının, bu mekanizmayı kullanma yetkilerini ortadan kaldırdığını belirtiyor.

İran yetkilileri ayrıca, Avrupa’nın nükleer anlaşmadaki yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle bu mekanizmayı İran’a karşı devreye sokmasının ne hukuki ne de ahlaki bir dayanağı olmadığını vurguladı ve Avrupa’nın yaptırımları geri getirme adımına yanıt vereceklerini açıkladı.