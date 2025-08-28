İran'da teröristlere ait patlayıcı atölyesi ele geçirildi

Sistan ve Beluçistan Emniyet Komutanlığı, dün gerçekleştirilen başarılı operasyon sonucu Ceyşül Zulm terör örgütüne ait bir el yapımı bomba ve intihar yeleği üretim atölyesinin ortaya çıkarıldığını açıkladı.

Operasyon sırasında ve teröristlerin saklandığı bölgelerde yapılan ek arama ve temizlik çalışmalarında, 64 adet el yapımı elektrikli fitil, 24 adet uzaktan kumandalı alıcı, 5 el bombası, 2 adet 40 mm el bombası, 5 kilo el yapımı patlayıcı, 11 adet uzaktan kumandalı elektrikli cihaz, 2 adet gece yeleği, 140 metre fitil, bir adet patlamaya hazır el yapımı bomba ile çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Tüm malzemeler güvenli şekilde imha edildi.

Emniyet yetkilileri, bu terörist ekibin ekonomik altyapılara saldırmak, kalabalık ve yoğun bölgelerde patlamalar gerçekleştirmek ve halkın huzurunu bozarak bölgeyi kaotik bir hale getirmeyi planladığını belirtti.