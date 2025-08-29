Vaka artıyor; Bir Siyonist asker daha intihar etti

Mehr Haber Ajansı'nın Quds Al-Akhbariya'ya dayandırdığı habere göre, haber kaynakları Kefar Saba'dan bir işgalci ordu yedek askerinin intihar ettiğini bildirdi.

Asker kendini vurdu.

Daha fazla ayrıntı paylaşılmadı.

Siyonist medya, bu yılın başından bu yana İsrail ordusu ve güvenlik güçlerinden 22 kişinin intihar ettiğini duyurdu.

İsrail ordusunun kendi bünyesinde yaptığı araştırma sonuçları, Gazze'deki çatışmalarda bu güçlerin maruz kaldığı şiddetli psikolojik baskı ve sürekli yorgunluğun, Siyonist askerlerin psikolojik gerginliğinde etkin rol oynadığını gösteriyor.

Bu araştırmanın sonuçları ayrıca, Gazze'deki yıpratıcı savaşının ve bu savaşın devamı için net hedeflerin olmamasının Siyonist askerlerin moralini bozduğunu ve aralarındaki intihar oranlarını artırdığını da gösteriyor.

İsrail medyasına göre, Gazze'ye yönelik savaşın başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana en az 44 işgalci asker, savaşın yol açtığı psikolojik belirtiler nedeniyle intihar etti.