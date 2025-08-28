Pezeşkiyan'dan Hırvatistan ve Madagaskar ile ilişkileri geliştirme vurgusu

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, İran'ın Hırvatistan ve Madagaskar'daki yeni büyükelçileriile yaptığı görüşmede, onlara görevlerinde başarılar diledi.

Pezeşkiyan, hükümetin dostane ilişkileri güçlendirme ve işbirliğini artırma politikası doğrultusunda bu iki ülkeyle ilişkilerin daha da geliştirilmesi için çaba gösterilmesini istedi.

Cumhurbaşkanı ayrıca Afrika kıtasında çok iyi kapasiteler ve fırsatlar olduğunu belirterek, Hırvatistan ve Madagaskar’daki karşılıklı potansiyelin harekete geçirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.