Tahran'dan UAEA'nın İran karşıtı kararına eleştiri

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, basın mensuplarına yaptığı açıklamada Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEA) Yönetim Kurulu'nun İran karşıtı kararına tepki göstererek, Bu karar, azami baskıyı sürdürmek için yapıcı olmayan bir eylemdir ve iki taraf arasındaki mevcut sorunların çözülmesine yardımcı olmayacaktır" dedi.

İslami, baskı uygulamaya alışan üç Avrupa ülkesi (İngiltere, Fransa ve Almanya) ve ABD'nin girişimlerinin sonuçsuz kalacağını vurguladı.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan da dün UAEA Yönetim Kurulu'nun kararıyla ilgili olarak, "UAEA geçen hafta yapıcı olmayan bir adım attı. Halbuki iki hafta önce İran heyeti Ajansı ile Viyana'da yapılan görüşmede işbirliği konusunda mutabık kalınmıştı. Ajansın bu kararına uygun bir yanıt vereceğiz." demişti.