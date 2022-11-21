İran'dan UAEA kararına tepki: Misilleme için ilk adım atıldı

Nasır Kenani, "Kararın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu'nun son toplantısında sunulması, siyasi amaçlarla ve İran üzerindeki baskıyı artırmak için ABD ve üç Avrupa ülkesinin gündemine alınan bir eylemdi" dedi.

Kenani, "Bu karar, İran'ın dünyada UAEA gözetimindeki tesis sayısına kıyasla en şeffaf barışçıl nükleer programa ve en fazla teftiş ve doğrulamaya sahip olduğu sırada yayınlandı" ifadesini kullandı.

İran'ın bu mantıksız ve yıkıcı eylemin sonuçları konusunda daha önce Batılı tarafları uyardığını vurgulayan Kenani, "Ne yazık ki, uluslararası kuruluşların bağımsız uluslara karşı araçsal olarak kullanılması Batı'nın dış politikasının normu haline gelmiştir" ifadelerinde bulundu.

İran'ın baskılara asla boyun eğmeyeceğini belirten Kenani, "İran, barışçıl nükleer programını ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda ve taraf olduğu uluslararası anlaşmalardan doğan hak ve yükümlülüklerine uygun olarak sürdürecektir" dedi.

Kenani, "Üç Avrupa ülkesinin ve ABD'nin İran'a karşı kararı onaylama yönündeki son eylemlerine yanıt olarak, ilk adımda, birkaç tedbir İran Atom Enerjisi Kurumu'nun gündemine alındı ve uygulaması bugün Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın müfettişlerinin huzurunda Natanz ve Fordo zenginleştirme komplekslerinde gerçekleştirildi" diye kaydetti.

İranlı Sözcü ayrıca, "İran kesin hakları çerçevesinde, Batılı tarafların taahhütlerine dönmesi ve siyasi eylemlerini durdurması durumunda onların eylemlerine uygun şekilde tepki vermeye hâlâ hazır." dedi.