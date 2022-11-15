Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral Kaani Bağdat'ta

Şafak News'e göre, Iraklı bir bilgili kaynak İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani'nin Bağdat'ı ziyaret ettiğini duyurdu.

Tuğgeneral Kaani'nin Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşid ve Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile bir araya geldiği açıklandı.

Tuğgeneral Kaani'nin Irak Cumhurbaşkanı Reşid ile gerçekleştirdiği görüşmede, Tahran'ın yeni Irak hükümetini desteklediğini vurguladığı belirtildi.

Muhammed Şiya es-Sudani ile yapılan görüşmede de ortak güvenlik konuları ele aldığı bildirildi.