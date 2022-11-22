İran'dan uranyum hamlesi

İran, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulunda Tahran aleyhinde alınan karara misilleme olarak Fordo nükleer tesisinde yeni nesil IR6 santrifüjlerini kullanmaya başladığını duyurdu.

Yeni adımla Fordo'da kurulan yeni santrifüj makineleri zincirinden yüzde 60 zenginleştirilmiş uranyum elde edilecek.

İran'ın konuya dair bilgiyi mektupla UAEA'ya bildirdiği öğrenildi.

Tahran'ın daha hızlı uranyum zenginleştirme imkanı sağlayan IR6 santrifüjlerini devreye sokma adımının yanı sıra Fordo ve Natanz'daki iki boş salona yeni santrifüj makineleri kurulduğu belirtildi.

Daha önce İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, ülkenin nükleer faaliyetlerini denetleyen Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) Yönetim Kurulunda Tahran aleyhinde alınan kararın "siyasi" olduğunu ve karara karşılık vereceklerini söylemişti.