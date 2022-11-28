İran: BM araştırma heyeti ile işbirliği yapmayacağız

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani bugün düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konular hakkında değerlendirme yaptı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kenani, ABD'li yetkililerin İran'ın Siyonist Rejim'e ait ticaret gemisine saldırdığı yönündeki iddialarını 'suçlama' olarak nitelendirdi.

Nasır Kenani konuya ilişkin olarak, "İran, harekete geçmek istediği konularda eylem yapma ve yaptıklarının sorumluluğunu üstlenecek kadar cesaretlidir" dedi.

Kenani, ayrıca Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin davetine icabetle yarın Tahran'a geleceğini söyledi.

Kenani, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nin İran konusunda özel bir toplantı düzenlemesini eleştirerek, "Bu tür adımlar insan haklarının geliştirilmesine yardımcı olmaz ve yalnızca insan hakları mekanizmalarının statüsünü düşürür" ifadesini kullandı.

İran'daki son kargaşalarda ABD ve Batılı ülkelerin rolü hakkında Kenani, " Bu ülklerin müdahalesi hakkında Tahran'daki Batılı hükümetlerin temsilcilerine detaylı bilgi verildi. Farklı ülkelerin vatandaşları Kargaşalara katıldı. Bunu göstercek çok sayıda kanıt var. Bu kanıtlar hükümetlerine sunuldu" dedi.

Kenani, Irak'ın İran ile Kürdistan Bölgesel Yönetimi sınırlarına resmi güvenlik güçleri konuşlandırma kararına ilişkin şu ifadelerde bulundu:

"Irak Başbakanı'nın İran ziyaretinde siyasi, ekonomik ve ticari konular ele alınacak.

Irak Kürdistan Bölgesi'nin Irak topraklarının bir parçası olduğuna,Irak hükümetinin iki ülkenin ortak sınır hatlarının güvenliğini sağlamakla yükümlü olduğuna ve bu konudaki yasal sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğine vurgu yapıyoruz.

Irak hükümetinin resmi güçlerini Irak'ın Kürdistan bölgesindeki ortak sınır boyunca konuşlandırma kararı aldığı haberini aldık. Bunun Irak hükümetinin taahhütleri, bu ülkenin sorumlulukları ve ortak sınırların güvenliğini sağlamak için verdiği sözler temelinde yapılmasını temenni ederiz. Bu kararı memnuniyetle karşılıyor ve konuyla ilgili Irak'a yardımcı olmaya hazırız."

Nasır Kenani, İnsan Hakları Konseyi tarafından İran'daki son gelişmeleri araştırmak üzere bir komite oluşturulması ve Tahran'ın bu komite ile işbirliği yapıp yapmayacağına ilişkin bir soruya, "Bu bağlamda Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması ayrıntılı olarak yayınlandı ve İran'ın görüşleri burada dile getirildi. İran, resmen açıkladığı gibi, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nin araştırma heyeti ile işbirliği yapmayacak. İran bu bağlamda ulusal sorumluluklarını yerine getirmektedir. Hükümet bugüne kadar bu alanda sorumlu davranmış ve ulusal bir komite oluşturarak sorumluluğunu devam etmektedir. Bu komitenin takibinin sonuçları hakkında net bilgi verecektir" cevabını verdi.