Fordo'da uranyumu yüzde 60 zenginleştirme işlemi başladı

Basın mensuplarına konuşan İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, Tahran'ın yeni uranyum hamlesine ilişkin, "Siyasi baskı ve kararların hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini ve UAEA kararına tepki gösterileceğini bildirmiştik. Fordo nükleer tesisinde dünden itibaren uranyumu yüzde 60 zenginleştirme işlemi başladı." dedi.

İran, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulunda ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya öncülüğünde alınan karara tepki olarak Fordo'daki nükleer tesiste uranyumu yüzde 60 saflıkta zenginleştirmeye başladığını duyurmuştu.

Daha önce İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, ülkenin nükleer faaliyetlerini denetleyen UAEA Yönetim Kurulunda Tahran aleyhinde alınan kararın "siyasi" olduğunu ve karara karşılık vereceklerini söylemişti.