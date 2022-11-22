İran: Bölücü terör örgütleriyle mücadelemiz devam edecek

Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Muhammed Pakpur, Kuzey Irak'taki bölücü terör örgütlerine yönelik operasyonların sürdüğünü bildirdi.

Tuğgeneral Pakpur, "Yürütülen operasyonlar teröristlerin silahsızlandırılmasına ve tehditlerin ortadan kalkana kadar devam edecek.” dedi.

Son operasyon hakkında bilgi veren Tuğgeneral Pakpur, Devrim Muhafıları Ordusu kara kuvvetleri'ne bağlı Hamza Seyyid-i Şüheda Karargahı tarafından yürütülen füzeli operasyonda Kuzey Irak'taki bölücü terör örgütlerine ağır bir darbe indirildiğini söyledi.

Tuğgeneral Pakpur, "Bugün İran'daki olaylarda rolü olan terör örgütü Kürdistan Özgürlük Partisi'nin (PAK) Kerkük'teki sözde karargahı yerle bir edildi." açıklamasını yaptı.

İranlı komutan, IKBY'deki bölge halkından teröristlerin karargah ve merkezlerinin çevresini boşaltmasını istedi.

Devrim Muhafızları tarafından düzenlenen operasyonda kamikaze insansız hava araçları (İHA) ve füzeler kullanıldı.