İran'dan BM Güvenlik Konseyi'ne "Kuzey Irak" mektubu

Geçtiğimiz günlerde İran, Irak'ın kuzeyindeki terör uyvalarını vurdu. Devrim Muhafızları tarafından düzenlenen operasyonda kamikaze insansız hava araçları (İHA) ve füzeler kullanıldı.

Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Muhammed Pakpur konuya dair yaptığı son açıklamada, "Bu operasyonlar teröristlerin silahsızlandırılmasına ve tehditlerin ortadan kalkana kadar devam edecek.” dedi.

İran’ın BM daimi temsilciliği, Kuzey Irak'a yönelik yürütülen operasyonlar nedeniyle BM Güvenlik Konseyi'ne mektup gönderdi.

Mektupta, "İran İslam Cumhuriyeti, Kuzey Irak'la ilgili Irak yetkilileriyle sayısız istişare görüşmeleri gerçekleştirdi. Fakat İran'ın ulusal egemenliğini korumak için uluslararası hukuk çerçevesinde doğal hakkını kullanmaktan başka çaresi kalmadı. Bu kapsamda son günlerde Irak'ın kuzey bölgesinde bulunan terör örgütlerine yönelik operasyonlar düzenlenmiştir." ifadesine yer verildi.

Bölücü terör örgütlerinin son zamanlarda faaliyetlerinin arttığına dikkat çekilen mektupta, "Bu örgütler İran'da terör eylemi planlama hazırlığında olan çetelerini silahlandırmak için İran topraklarına büyük miktarda kaçak silah taşıdı." denildi.

Irak tarafıyla yapılan görüşmelere işaret edilen mektupta, "Bu görüşmelerde İran, Irak askeri güçlerinin iki ülkenin uluslararası sınırlarında bulunması gerektiğini vurguladı. Taleplerimizi kabul eden Irak hükümeti, terör örgütlerinin silahsızlandırılması için çalışacağını taahhüt etti. Ne yazık ki bugüne kadar bu anlaşmanın uygulanması için etkili bir önlem alınmadı. Bu nedenle İran olarak söz konusu anlaşmanın uygulanmasını talep ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

BMGK üyelerine çağrı yapan İran’ın BM daimi temsilciliği, Kuzey Irak'taki terör karargahlarının kapatılması ve teröristlerin silahsızlandırılmasına ilişkin Irak ile sağlanan anlaşmanın uygulanmasını istedi.