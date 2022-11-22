İran: Kerkük'teki terör ini yerle bir edildi

İran medyası, Devrim Muhafızları Ordusu'nun, bölücü terör örgütü Kürdistan Özgürlük Partisi'nin (PAK) Kerkük'teki sözde karargahını vurduğunu bildirdi.

Haberde kamikaze insansız hava araçları (İHA) ve füzelerin kullanıldığı operasyonda terör örgütü PAK'ın sözde karargahının yerle bir edildiği belirtildi.

Devrim Muhafıları Ordusu kara kuvvetleri'ne bağlı Hamza Seyyid-i Şüheda Karargahı dün Irak'ın kuzeyindeki bölücü teröristlerin karargahlarını füze ve kamikaze İHA'larla hedef almıştı.

Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan yazılı açıklamada, icra edilen operasyonda Zirgwez, Cejnikan ve Köysancak'taki teör hedeflerinin vurulduğu ve terör örgütlerine ağır darbe indirildiği kaydedilmişti.