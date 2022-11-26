  1. Türkiye
26 Kas 2022 09:15

Cumhur İttifakı'ndan dikkat çeken Esad'la görüşme açıklaması

Cumhur İttifakı'ndan dikkat çeken Esad'la görüşme açıklaması

MHP'li İzzet Ulvi Yönter, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyıp Erdoğan'ın Suriye Devlet Başkanı "Beşar Esad ile görüşme" ihtimalini değerlendirdi.

MHP’li Yönter, bir televizyon programında, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan’ın, Suriye Devlet Başkanı Esad’la görüşmeye ilişkin, "Siyasette küslük olmaz" açıklamalarına ilişkin konuştu.

Cumhuriyet'in aktardığına göre MHP lideri Devlet Bahçeli’nin açıklamalarını anımsatan Yönter, "Yakın zamanda bir görüşme bekliyor musunuz" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Bölgesel şartlar, bölgesel ve uluslararası dinamik karakterli yeni gelişmeler, komşuluk hukuku, asırlara dayanan birlik ve beraberlik, inanç temelli bağlar bizi Esad’la görüşmeye adeta itiyor ve zorunlu kılıyor. Çözemeyeceğimiz, paylaşamayacağımız herhangi bir sorun yok. Esad’la görüşmenin iki temel katkısı olacaktır. Birincisi terörle mücadelede müessir bir blok oluşacaktır. İkincisi ise Türkiye’de bulunan Suriyeli sığınmacıların artık ülkelerine dönmelerinin önünde hiçbir engel kalmayacaktır."

News Code 1906064

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler