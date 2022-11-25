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25 Kas 2022 10:02

Mısır, Türkiye’nin Suriye operasyonuna karşı çıktı

Mısır, Türkiye’nin Suriye operasyonuna karşı çıktı

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile el sıkışması gündemdeki yerini korurken, Kahire-Ankara hattında dikkat çeken yeni bir gelişme yaşandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2022 FIFA Dünya Kupası’nın açılışına katılmak için gittiği Doha’da Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi ile el sıkışması gündemdeki yerini koruyor.

Sözcü'ye göre, Mısır'dan Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik Pençe Kılıç operasyonuyla ilgili bir açıklama geldi.

ABD ve Rusya'nın ardından Mısır da, Türkiye'nin Suriye'deki operasyonuna karşı çıktı. Mısır Dışişleri Bakanlığı, yayınladığı açıklamada Türkiye'nin Suriye ve Irak'a yönelik operasyonlarını derhal durdurması gerektiğini belirtti.

News Code 1906043

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