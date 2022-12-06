Çin lideri Şi Cinping'den kritik Riyad ziyarti

ABD Başkanı Joe Biden, 4 ay öce Fars Körfezi ülkeleri ziyaretinden eli boş döndü. Washington ile ilişkiler ateş hattındayken bölge yeni bir ziyarete hazırlanıyor.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 6 yıl sonra yeniden Suudi Arabistan'a gidiyor.

Başkent Riyad'daki resmi temaslar 7 Aralık'ta başlayacak. Şi önce Kral Salman Bin Abdülaziz El-Suud ve Velihat Prens Muhammed Bin Salman ile bir araya gelecek.

Taraflar arasında stratejik ortaklığın güçlendirilmesi, ilişkilerin geliştirilmesi ve ticaret alışverişinin artırılması ele alınacak.

İkili görüşmeler sonrasında stratejik zirveler gerçekleşecek. Çin Devlet Başkanı Şi, "Suudi Arabistan-Çin", "Fars Körfez-Çin" ve "Arap -Çin" olmak üzere yapılacak 3 ayrı zirveye katılacak.

Suudi-Çin ilişkileri ticaret alanında hızla ilerliyor. Çin, Suudi Arabistan ihracatında %13’lük payla Riyad yönetiminin en fazla ihracat yaptığı ülke konumundayken ABD ile ipler kopma noktasında. Biden ekibi OPEC+ koalisyonunun petrol üretimini kısma kararı üzerinden Suudi Arabistan'ı hedef alıyor. Riyad'ı ve Fars Körfezi ülkelerini Rusya'nın yanında yer almakla suçluyor. Çin Devlet Başkanı'nı tamda böyle bir ortamda 7 yıl sonra Fars Körfezi ülkeleri ile buluşuyor.

Kaynak: Ulusal Kanal