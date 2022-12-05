Filistin kenti Beytüllahim'de turizm yeniden canlanıyor

İsrail işgali altındaki Batı Şeria’da bulunan Filistin kenti Beytüllahim, Kovid-19 salgınının sebep olduğu iki yıllık darlık sonrasında ekonomiyi de canlandırması beklenen Hristiyanların Noel kutlamalarına hazırlanıyor.

Dünyanın dört bir yanından gelen Hristiyanlar, Noel’i kutlamak için her yıl aralık ayı sonlarında Batı Şeria’nın güneyinde yer alan tarihi Beytüllahim şehrine hac ziyaretinde bulunuyor.

En kutsal Hristiyan dini mekanlardan biri kabul edilen Doğuş Kilisesi’nin önünde binlerce turist bir araya geliyor.

Filistin Turizm ve Tarihi Eserler Bakanı Rula Muayaah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Noel kutlamaları eşiğinde Beytüllahim kentinde turizm sektörünün yeniden canlandığını söyledi.

Rula Muayaah, "Beytullahim'deki otellerde doluluk oranı yüzde 85’i buldu." dedi.

Beytüllahim Belediye Başkanı Hanna Hananiya da, “Şehir bu yıl Noel’i kutlamak için hazırlıklarını tamamladı.” açıklamasını yaptı.

Hananiya, şehrin tüm eski cadde ve sokakları süslediklerini ve bu yıl kentin daha farklı bir güzelliğe kavuştuğunu söyledi.

Hananiya ayrıca, Beytüllahim ve Filistin’e barışın gelmesi için dünyayı sorumluluklarını yerine getirmeye çağırdı.