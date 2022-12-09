  1. Kültür
9 Ara 2022 14:47

TRT, 2023 yılında Farsça dillinde dijital mecralarda büyümesini sürdürecektir

TRT, 2023 yılında Farsça dillinde dijital mecralarda büyümesini sürdürecektir

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "TRT, 2023 yılında İspanyolca ve Farsça dillerindeki dijital mecralarda büyümesini sürdürecektir"dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığını açıklamada "TRT, 2023 yılında Farsça dillinde dijital mecralarda büyümesini sürdürecektir" ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

"TRT World ve TRT Arabi ile başlayan bu yolculuk 2020 yılında Almanca ve Rusça dillerinde yayın yapan dijital kanalların da eklenmesiyle güçlenerek yoluna devam etmiştir. Fransızca ve Balkan dillerindeki dijital kanallarla uluslararası yayıncılık alanını genişleten TRT, 2023 yılında İspanyolca ve Farsça dillerindeki dijital mecralarda büyümesini sürdürecektir. Amacımız, ülkemizle birlikte tüm dünyada iyinin, doğrunun ve hakikatin sözcülüğünü yapmaktır. " 

News Code 1906338

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler