Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığını açıklamada "TRT, 2023 yılında Farsça dillinde dijital mecralarda büyümesini sürdürecektir" ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

"TRT World ve TRT Arabi ile başlayan bu yolculuk 2020 yılında Almanca ve Rusça dillerinde yayın yapan dijital kanalların da eklenmesiyle güçlenerek yoluna devam etmiştir. Fransızca ve Balkan dillerindeki dijital kanallarla uluslararası yayıncılık alanını genişleten TRT, 2023 yılında İspanyolca ve Farsça dillerindeki dijital mecralarda büyümesini sürdürecektir. Amacımız, ülkemizle birlikte tüm dünyada iyinin, doğrunun ve hakikatin sözcülüğünü yapmaktır. "