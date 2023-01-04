Ayetullah Hamanei, İran kadınlarına hitap etti

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyed Ali Hamanei, Hz. Fatımatüz Zehra’nın (sa) kutlu doğum günün arifesinde kültürel, sosyal ve bilimsel alanlarda aktif bir grup kadınla bir araya geldi.

Ayetullah Hamanei'nin bu görüşmede yaptığı konuşmasından satır başları şöyle:

- Kadın meselesinde ikiyüzlü Batılı hak iddia edenlere karşı duruşumuz bir savunma tutumu değil, bir talep tutumudur. Yıllar önce, üniversitede öğrenciler bana belirli bir konuda kendiminasıl savunduğumu sordular.Savunmam yok, hücumum var dedim.

- Kadınlar söz konusu olduğunda, Batı dünyası, Batı felsefesi ve mevcut Batı kültürü suçludur. Modern Batı yaklaşık iki yüz yıl öncesinden beri hayatın her alanında bir şey söylemiş. Bizim bunlardan taleplerimiz var. Bunlar kadın meselesi konusunda suçlular.

- Allah yolunda savaşmak hem kadınlara hem de erkeklere farzdır. Örneğin 8 yıllık İran- Irak savaşında kadınların da görevleri vardı ve görevlerini iyi yaptılar. Bu dönemde kadınlar en az erkekler kadar iyi performans gösterdiler.

- İyiliği emredip kötülükten sakındırmak hem kadına hem de erkeğe farzdır, ancak roller bölünmüştür; Roller aynı değil. Bu İslam'ın görüşüdür, hem ilerici hem de hakkaniyetli bir görüştür.

- Şu anda birçok batı ülkesinde, erkeklerle aynı işi yapan kadınların ücretleri erkeklerinkinden daha düşük. 19. yüzyılda ve daha sonra 20. yüzyılda kadın özgürlüğünün gündeme gelmesinin nedenlerinden birinin de kadını evden çıkarıp fabrikaya götürüp onları daha düşük ücretlerle kullanmaktı.