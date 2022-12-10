Yaptırım ve müdahaleye yanıt veririz

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan sosyal medya Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesini değerlendirdi.

Emir Abdullahiyan'ın paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Sayın Borrell'in aramasına cevaben 70 dakika konuştuk. Kenisine ABD ve üç Avrupa ülkesine, baskı yapmakla müzakerede daha fazla taviz alabileceklerini sanıyorlarsa yanılıyor olduklarını söylemesini istedim. Yaptırımlara ve müdahalelere yanıt veririz. Aynı zamanda iyi, güçlü ve istikrarlı bir anlaşmanın son adımına doğru ilerliyoruz."