İran'dan Avrupa Birliği'ne yaptırım yanıtı

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklaamda, yeni yaptırımların "İranlıların insan hakları hukukunu ihlal eden, şiddet ve terör eylemlerine yol açan faaliyetler yürüten" Avrupa Briliği kişi ve kurumları kapsadığı ifade edildi.

Yaptırım kapsamına alınan AB kurumları şöyle:

1- Radio Farda (Radio Free Europe'un Farsça bölümü)

2- Radio Zamaneh (Amsterdam merkezli Farsça haber platformu)

3- Fransız Charlie Hebdo dergisi (İslam'ı ve Müslümanları hedef alan yayınlarıyla bilinen Fransız mizah dergisi)

4- Water Engineering Trading GmbH (8 yıllık İran-Irak savaşı sırasında kimyasal silah üretiminde Saddam rejimine destek veren Alman firma)

5- Alman firma Gidlemeister Projekta GmbH ((8 yıllık İran-Irak savaşı sırasında kimyasal silah üretiminde Saddam rejimine destek veren Alman firma)

Yaptırım listesinde 10 kişi de bulunuyor.