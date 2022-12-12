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12 Ara 2022 13:04

İran'dan Avrupa Birliği'ne yaptırım yanıtı

İran'dan Avrupa Birliği'ne yaptırım yanıtı

İran Dışişleri Bakanlığı, Avrupalı 10 şahıs ve 5 kurumun "insan hakları ihlali, şiddet ve terör eylemlerine yol açan faaliyetleri" gerekçesiyle yaptırım kararı alındığını duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklaamda, yeni yaptırımların "İranlıların insan hakları hukukunu ihlal eden, şiddet ve terör eylemlerine yol açan faaliyetler yürüten" Avrupa Briliği kişi ve kurumları kapsadığı ifade edildi.

Yaptırım kapsamına alınan AB kurumları şöyle:

1- Radio Farda (Radio Free Europe'un Farsça bölümü)

2- Radio Zamaneh (Amsterdam merkezli Farsça haber platformu)

3- Fransız Charlie Hebdo dergisi (İslam'ı ve Müslümanları hedef alan yayınlarıyla bilinen Fransız mizah dergisi)

4- Water Engineering Trading GmbH (8 yıllık İran-Irak savaşı sırasında kimyasal silah üretiminde Saddam rejimine destek veren Alman firma)

5- Alman firma Gidlemeister Projekta GmbH ((8 yıllık İran-Irak savaşı sırasında kimyasal silah üretiminde Saddam rejimine destek veren Alman firma)

Yaptırım listesinde 10 kişi de bulunuyor.

News Code 1906401

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