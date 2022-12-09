İran ve Hollanda dışişleri bakanları görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra ile bugün telefonda görüştü.

İran ile Hollanda arasındaki ilişkilerin 400 yıllık geçmişe sahip olduğunu söyleyen Emir Abdullahiyan, ikili ilişkilerin genişletilmesi ve işbirliğinin artırılması gerektiğini vurguladı.

Batılı ülkelerin insan ve kadın hakları konusundaki çifte standartlarını da eleştiren Emir Abdullahiyan,"Bazı Batılı yetkilileri tarafından İranlı gençleri ve kadınları kışkırtmaya çalışılması ve medyanın bu konuda araçsal olarak kullanılması İran'da şiddetin ve terör eylemlerinin yayılmasına yol açan diplomatik arenada verimsiz bir eylemdi" dedi.

Emir Abdullahiyan sözlerinin devamında"Şuphesiz, polis ve toplum güvenliğine karşı soğuk ve sıcak silah kullanan kargaşacılar, adalete teslim edilecektir" ifadesinin kullandı.