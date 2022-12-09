Emir Abdullahiyan Finlandiyalı mevkidaşı ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto arasında dün akşam bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra İran'daki son olaylar ve İran'da yaşayan Afganistanlı göçmenler ile ilgili meseleler ele alındı.

Finlandiyalı mevkidaşı Havisto'nun geçen yıl Tahran'a yaptığı ziyarete değinen Amir Abdullahiyan, iki ülke arasındaki mevcut ilişkilerin doğru yolda ilerlediğini söyledi.

Bakan Emir Abdullahiyan, Ukrayna krizi ile ilgili ise İran'ın savaşın devamına karşı olduğunu ve ABD ve Avrupa silahlarının Ukrayna'ya gönderilmesinin bu meselenin daha da karmaşık hale getirdiğini belirtti.

Amir Abdullahiyan, Finlandiyalı mevkidaşına yaptırımların kaldırılmasına yönelik yapılan müzakerelerin son durumu hakkında da bilgi verdi.

Finlandiya Dışişleri Bakanı Haavisto ise Finlandiya hükümetinin nükleer müzakerelerini desteklediğini vurguladı.

Haavisto ayrıca İran'ın Afganistanlı göçmenlere ev sahipliği yapmakta oynadığı yapıcı rolü takdir etti.