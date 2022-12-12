  1. Ekonomi
12 Ara 2022 09:16

İran ile Irak ticari ilişkileri Bağdat’ta ele alındı

İran ile Irak ticari ilişkileri Bağdat’ta ele alındı

İran'ın Bağdat Büyükelçisi Muhammed Kazım Al-ı Sadık, Irak Ticaret Bakanı Esir Davud Selman ile bir araya geldi.

Irak medyasına göre, İran'ın Bağdat Büyükelçisi Muhammed Kazım Al-ı Sadık, dün Irak Ticaret Bakanı Esir Davud Selman ile görüştü.

Al-ı Sadık-Selman görüşmesinde ticaret ve ekonomi konuları ile iki ülke ilişkileri ele alındı.

Söz konusu görüşmede, Irak'ın İran'ın Bağdat, Necef, Süleymaniye ve Kalar şehirlerindeki ticaret merkezleriyle işbirliği, Kerbela'da İran malları sergisinin açılması, Irak Ticaret Bakanlığına bağlı şirketlerin İran firmalarıyla işbirliği ve İran-Irak Karma Ekonomik Komisyonu 5. Dönem toplantısının düzenlenmesi gibi konular masaya yatırıldı.

News Code 1906391

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