İranlı yönetmen Uşak Kısa Film Festivali'nin jüri üyesi seçildi

Uşak Kısa Film Festivali, 13-21 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek. Festival, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün katkılarıyla Uşak 100. Yıl Kültür Sanat Turizm ve Tanıtım Derneği ve Uşak Üniversitesi İletişim Topluluğu tarafından düzenleniyor.

Festival kapsamında Kadıköy Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi’ndeki gösterimlerde 160 film izleyici ile buluşacak.

47 filmin prömiyerine ev sahipliği yapmaya hazırlanan festivalin ana jürisinde, Azadeh Masihzadeh, Katarzyna Warzecha, Lendita Zeqiraj, Leonardo Martinelli, Patricia Nogueira, Rand Abou Fakher ve Zhannat Alshanova yer alıyor.