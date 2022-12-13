  1. Kültür
13 Ara 2022 16:27

İranlı yönetmen Uşak Kısa Film Festivali'nin jüri üyesi seçildi

İranlı yönetmen Uşak Kısa Film Festivali'nin jüri üyesi seçildi

Bu yıl 9’uncusu gerçekleşecek olan Uşak Kısa Film Festivali'nde İranlı yönetmen Azadeh Masihzadeh jüri koltuğuna oturacak.

Uşak Kısa Film Festivali, 13-21 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek. Festival, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün katkılarıyla Uşak 100. Yıl Kültür Sanat Turizm ve Tanıtım Derneği ve Uşak Üniversitesi İletişim Topluluğu tarafından düzenleniyor.

Festival kapsamında Kadıköy Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi’ndeki gösterimlerde 160 film izleyici ile buluşacak.

47 filmin prömiyerine ev sahipliği yapmaya hazırlanan festivalin ana jürisinde, Azadeh Masihzadeh, Katarzyna Warzecha, Lendita Zeqiraj, Leonardo Martinelli, Patricia Nogueira, Rand Abou Fakher ve Zhannat Alshanova yer alıyor. 

News Code 1906431

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