İran'da gezilecek yerler; Karaftu Mağarası

Karaftu Mağarası, yaklaşık 2000 yıl önce yöre sakinleri tarafından ev haline getirilmiştir.

Bu mağara ülkenin batısındaki Kürdistan eyaletinin en önemli turistik yerlerden biri olarak bilinmektedir.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde dünyanın en eski insan yapımı apartmanı olarak kabul edilen Karaftu Mağarası daha önce de İran ulusal mirası listesine girmeyi başarmıştı.

Birbirine bağlı odalar ve koridorlardan oluşan Karaftu Mağarası'nın bazı odalarında hayvan, insan ve bitki resimleri de bulunuyor.

Mağaranın üçüncü katındaki odalardan birinin giriş kısmında Herakles tapınağı yer alıyor.