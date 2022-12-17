  1. Kültür
17 Ara 2022 19:02

İran'da gezilecek yerler; Karaftu Mağarası

İran'da gezilecek yerler; Karaftu Mağarası

İran'ın batısında yer alan Karaftu Mağarası, ülkenin en eski yerleşim yerlerinden biri olduğu biliniyor.

Karaftu Mağarası, yaklaşık 2000 yıl önce yöre sakinleri tarafından ev haline getirilmiştir.

Bu mağara ülkenin batısındaki Kürdistan eyaletinin en önemli turistik yerlerden biri olarak bilinmektedir.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde dünyanın en eski insan yapımı apartmanı olarak kabul edilen Karaftu Mağarası daha önce de İran ulusal mirası listesine girmeyi başarmıştı.

İran'da gezilecek yerler; Karaftu Mağarası

Birbirine bağlı odalar ve koridorlardan oluşan Karaftu Mağarası'nın bazı odalarında hayvan, insan ve bitki resimleri de bulunuyor.

Mağaranın üçüncü katındaki odalardan birinin giriş kısmında Herakles tapınağı yer alıyor.

News Code 1906497

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