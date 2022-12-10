Suudi Arabistan’dan İran yapımı filme ödül

Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde düzenlenen Uluslararası Kızıldeniz Film Festivali organizatörleri, film yapımı alanında usta yeteneklere ‘kurgu, belgesel, animasyon ve interaktif sinema’ kategorilerinde sunulan 2022 el-Yusr ödüllerini kazananların listesini açıkladı.

Kazananlara ödülleri önde gelen sinema yapımcılardan oluşan uluslararası bir jüri tarafından, sinema sektöründeki çok sayıda uluslararası yeteneğin huzurunda düzenlenen törenle verildi.

Kızıldeniz Film Festivali’nde İranlı yönetmen Reza Cemali’nin yönettiği “Sonsuz” filmi 'En İyi Senaryo Ödülü'nü kazandı.

Azeri dilinde çekilmiş film yıllardır hiçbir çocuğun doğmadığı bir köyün hikayesini anlatıyor.