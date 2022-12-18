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18 Ara 2022 13:19

Afganistan'da yakıt tankeri patladı

Afganistan'da yakıt tankeri patladı

Afganistan'da bir yakıt tankerinin patlaması sonucu 19 hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı.

Afganistan'ın kuzey vilayetlerini başkent Kabil'e bağlayan tek geçit noktası olan Salang Tüneli'nde bir yakıt tankerinin patlaması sonucu 19 kişi hayatını kaybetti.

Pervan Vilayet Sözcüsü Said Himatullah Şamim, dün gece saatlerinde Salang Tüneli'nde bir yakıt tankerinin patlaması sonucu 19 kişinin yaşamını yitirdiğini, 32 kişinin yaralandığını aktardı. Sağlık Bakanlığı, yaralıların hastanelere kaldırıldığını duyurdu.

AA'nın aktardığına göre Şamim, olayın kurbanları arasında kadın ve çocukların da bulunduğunu belirterek tünelde mahsur kalanların olduğunu ve ölü sayısının artabileceğini ifade etti. Taliban geçici hükümetinin Bayındırlık Bakanlığı Sözcüsü Mevlevi Hamidullah Misbah, çok sayıda aracın yandığını ancak yangının kontrol altına alındığını açıkladı.

News Code 1906521

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