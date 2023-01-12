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12 Oca 2023 09:54

İran'ın Kabil Büyükelçiliği Afganistan'daki terör saldırısını kınadı

İran'ın Kabil Büyükelçiliği Afganistan'daki terör saldırısını kınadı

İran'ın Kabil Büyükelçiliği, Afganistan Dışişleri Bakanlığı'nın yakınlarında düzenlenen terör saldırısını kınadı.

İran'ın Kabil Büyükelçiliği, dün Afganistan Dışişleri Bakanlığı'nın yakınlarında düzenlenen ve birçok kişinin yaralanmasına ve hayatını keybetmesine neden olan terör saldırısını kınadı.

Büyükelçilikten yapılan açıklamada, bu terör saldırılarında hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dilendi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani de dün Afganistan'ın başkenti Kabil'de Dışişleri Bakanlığı'nın yakınlarında düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınadı.

Dün Afganistan'ın başkenti Kabil'de Dışişleri Bakanlığı yakınlarında patlama meydana geldi. 

AFP'nin bölgeden bildirdiğine göre, Dışişleri Bakanlığı'nın yakınlarında meydana gelen patlamada 20'den fazla kişi hayatını kaybetti.

News Code 1906991

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