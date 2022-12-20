Türkiye kendini 'NATO'nun ileri karakolu' olma konumundan çıkardı

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, "Ukrayna’nın ibretlik durumu" başlıklı bi yazı kaleme aldı.

Barlas'ın yazısının ilgili kısmı şöyle:

"Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği görevini yürütürken FETÖ'cü bir polis tarafından suikasta uğrayan Andrey Karlov, 6. ölüm yıldönümünde düzenlenen törenle anıldı. Eski büyükelçinin ölüm yıldönümünde çok duygusal bir konuşma yapan yeni büyükelçi Aleksey Yerhov'un şu sözleri çok önemliydi: 'Karlov'un davası, Akkuyu Nükleer Güç Santrali, Türkakım doğalgaz boru hattı, ülkelerimizin liderlerinin gündeminde olan enerji ve doğalgaz sektörlerindeki projelerdir. Onun davası, ülkelerimiz arasındaki rekor ticaret hacmidir. Onun sadece büyükelçilikte değil Türkiye'de, Ankara'da anılıyor olması önemlidir'."

"Küresel güçler, Türkiye ile Rusya'nın arası bozulsun, Türkiye'nin durumu mevcut Ukrayna gibi olsun diye ellerinden geleni yaptılar. Hatırlanacağı gibi 2015 yılında Türk Hava Kuvvetleri, bir Rus uçağını düşürmüş ve sır perdesi hâlâ aralanamamıştı. Rusya ile ilişkilerimizin ne kadar bozulduğunu ve ekonomimizin ne kadar yara aldığını sanırım hatırlatmama gerek yok.Bütün bu badireleri atlatan Türkiye- Rusya veya daha doğrusu Erdoğan- Putin, karşılıklı saygıya dayanan bir ilişki geliştirmeyi başardı. Türkiye kendini Rusya'ya karşı "NATO'nun ileri karakolu" olma konumundan çıkardı."

"Bunun Türkiye için ne kadar önemli olduğunu, Batıcı bir şaklabanın peşine takılarak yok olan Ukrayna'ya bakıp anlayabiliriz. Veya şu an büyük bir enerji krizi yaşayan ve bu kış soğuktan binlerce insanın ölmesinden korkulan Avrupa'ya bakarak da görebiliriz. Bazı masum görünen siyasi tercihlerin çok hayati sonuçları olabilir. Mesela, Ukrayna halkı da "Biraz gülelim" demişti. Batı da "parayı ve silahı" yığdı. Ama gelinen durumda Ukrayna halkının ne elektriği, ne suyu, ne de ısıtma sistemi var. Hepsi çökmüş durumda. Mazlum Ukrayna halkı ise Rusya ordusunun insafına bırakılmış şekilde işgal edilmeyi bekliyor. ABD ve AB'ye güvenerek sahte kahramanların peşinden maceraya atılan Ukrayna'nın yaşadığı tam ibretlik bir durum."