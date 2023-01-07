İran ve Pakistan dışişleri bakanları görüştü



Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan ikili ilişkilerle bölgesel ve uluslararası meselelerin ele alındığı telefon görüşmesinde, ikili ilişkilerin artan gelişatından memnuniyetini dile getirerek, iki ülke arasında Pakistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen ortak Ekonomik Komisyonun'da yapılan anlaşmaların uygulanmasının önemini vurguladı.

Emir Abdullahiyan, Tahran'ın İran ile Pakistan arasındaki Pişin-Mand sınır kapısının açılmasına hazır olduğunu ifade etti.

Emir Abdullahiyan ayrıca Siyonist rejim lobisinin İslamofobiyi yayma hareketlerini ve bu sahte rejimin Mescid-i Aksa'ya saygısızlıktaki yeni eylemini şiddetle eleştirdi.

Fransa hükümetinin sorumluluğuna değinen Emir Abdullahiyan, "hükümetinin bu konudaki sorumluluğu azalmasa da, Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun dini kutsallıklara hakaret etme eyleminin arkasında Siyonist lobi vardır" dedi.

Pakistan Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari da terörizme karşı mücadelede iki ülke arasında ortak askeri ve güvenlik işbirliğinin gerekliliğini vurguladı.

Pakistan'daki sel mağdurlarına yaptığı insani yardımlardan dolayı İran'ı takdir eden Bilaval Butto Zerdari, ki ülke arasındaki iyi ve yapıcı ilişkilerin genişletilmesi için Ortak Komisyon'un son toplantısında varılan anlaşmaların bir an önce uygulanması gerektiğini vurguladı.

Siyonist rejimin saldırgan yaklaşımlarının devam etmesinden duyduğu kaygıyı dile getiren Pakistan Dışişleri Bakanı, bu rejimin Mescid-i Aksa'ya saygısızlık eylemlerini kınadı ve Filistin'deki adaletsizliklere karşı ülkelerin sessizliğinin sona ermesi gerektiğine vurgu yaptı.

