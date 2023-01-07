Tahran'dan Siyonist İsrail'in İran karşıtı iddialarına tepki

İrevani'nin mektubunda şu ifadelere yer verildi:

"Siyonist Rejimin bu asılsız iddialardana amacı, uluslararası toplumun dikkatini Filistin halkına karşı sürmekte olan cinayetlerinden ve ciddi uluslararası hukuk ihlallerinden saptırmaktır.

Siyonist rejimin, sistematik ve açık saldırı eylemleri ve kutsal yerlere saygısızlık da dahil olmak üzere, işgal altındaki Filistin topraklarında insan hakları ve uluslararası insani yasaları ciddi şekilde ihlal eden eylemlerinin uluslararası toplum tarafından hiçbir sonucunun olmaması üzücüdür.

Başta BM Güvenlik Konseyi olmak üzere uluslararası toplum, Siyonist rejimin süregelen saldırıları karşısında sessiz kalırsa, bu rejim daha fazla cinayet işleme cesareti bulacaktır.

Güvenlik Konseyi'nden, Siyonist rejimin işgal altındaki Filistin topraklarında devam eden ihlallerini ve cinayetlerini kınamasını ve bu kanunsuz rejimi, ilgili BM kararları da dahil olmak üzere uluslararası yasalara sıkı sıkıya bağlı kalmaya zorlamasını istiyoruz."