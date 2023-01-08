İran Meclisi'nden Fransız Charlie Hebdo dergisine kınama

İran İslami Şura Meclisi milletvekilleri, Fransız Charlie Hebdo dergisinin İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei'ye karşı hakaret eylemini kınadı.

Charlie Hebdo dergisi, İran'daki olayları desteklemek amacıyla geçen Aralıkta başlattığı yarışmada ülkenin en yüksek seviyedeki dini ve siyasi liderini karikatürize eden çizimler yayınlamıştı.

Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, sosyal medya Twitter hesabından Fransız Charlie Hebdo dergisinde yayınlanan karikatüre tepki göstermişti.

Emir Abdullahiyan yaptığı açıklamada, "Fransız dergisinin dini ve siyasi bir isim ile ilgili hakaret içerikli karikatür yayınlaması saygısızlıktır ve bu derginin çirkin eylemi yanıtsız kalmayacak. Paris hükümetinin bu tür uygunsuz girişimlerinin devam etmesine izin vermeyeceğiz. Onlar kesinlikle yanlış yolu seçtiler. Daha önce bu dergiyi yaptırımlar listesine dahil etmiştik." ifadesini kullanmıştı.