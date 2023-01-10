İran Meclis Başkanı Türkiye ziyaretini değerlendirdi

Galibaf, havaalanında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Antalya'da gerçekleşen Asya Parlamenter Asamblesi (APA) 13. Genel Kurulu toplantısı kapsamındaki temaslarını değerlendirdi.

Antalya'da çok yoğun temaslarda bulunduklarını ifade eden Galibaf, "Asya Parlamenter Asamblesi son yıllarda korona pandemisi nedeniyle video konferas yöntemiyle yapılıyordu, ancak bu sene Asya ülkelerinden farklı düzeylerde 44 meclis heyetinin katılımıyla gerçekleştirildi." dedi.

Galibaf, "APA toplantısı sırasında Azerbaycan ve Türkiye Meclis Başkanları ile ikili ve üçlü görüşmelerimiz oldu. Görüşmede 3 ülke arasında yük taşımacılığı, enerji ve transit gibi konular ele alındı." açıklamasını yaptı.

Antalya temasları kapsamında Azeri mevkidaşı Sahibe Gafarova ile gerçekleştirdiği görüşmeyi değerlendiren Galibaf, "Son zamanlarda Azerbaycan Cumhuriyeti ile bazı yanlış anlaşılmalar oldu ve şu an bu sorunlar çözüldü. İleride Bakü'yü ziyaret edeceğim. İkili görüşmede karşılıklı temasların devam etmesi de kararlaştırıldı." ifadesini kullandı.

Galibaf ayrıca, "Görüşmede Kuzey-Güney ve Doğu-Batı ulaştırma koridorlarını konuştuk. Aynı zamanda dışişleri bakanları, savunma ve liderler düzeyinde üçlü toplantılar yapılması, ulaşım, transit ve ticarete ilişkin görüşmelerin yapılması konusunda anlaştık." diye konuştu.