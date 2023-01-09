ABD, küresel barış ve güvenliği baltalıyor

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Asya Parlamenter Asamblesi (APA) 13. Genel Kurulu'nda konuşma yaptı.

Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf konuşmasının başında bu toplantıyı mükemmel bir şekilde düzenlemesi için gösterdiği çabalardan dolayı Türkiye Büyük Millet Meclisi özellikle de Türk mevkidaşı Mustafa Şentop'u takdir etti.

Galibaf, dünyanın şu anda klim değişikliği, salgın hastalıklar, terörizm, emperyalist güçlerin işgali ve saldırganlığı, insan hakları ihlalleri ve göç gibi zorluklarla karşı karşıya olduğunu belirterek, bu zorlukları aşmak için herkesin kendini sorumlu hissetmesi ve ortak bir gelecek inşa etmek içinbirlikte çalışması gerektiğini vurguladı.

Galibaf, "Uluslararası düzenin bir geçiş döneminden geçtiği bir koşulda, Asya ülkeleri iş birliğini ve sinerjiyi güçlendirerek tek taraflılığı reddetmelidir" dedi.

Meclis Başkanı Galibaf konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Hepimiz son yıllarda ABD'nin tek taraflı bir yaklaşım benimseyerek küresel barış ve güvenliği baltaladığını gördük. ABD, kendisinin hâlâ dünyanın süper gücü olduğunu düşünüyor. Bu ülke militarizm, ekonomik yaptırımlar ve medya savaşı yöntemleriyle küresel hakimiyetini ve üstünlüğünü korumaya çalışıyor. Ayrıca Batılı ülkelerin kendi kültürel değerlerini üstün değerler olarak tanıtmaya ve onları farklı yöntemlerle Asya toplumlarına dayatmaya çalıştıklarına tanık olmaktayız. Son dönemde Fransız Charlie Hebdo dergisinin Fransa hükümetinin desteğiyle Devrim Lideri Ayetullah Hamanei'yi hedef alan çizimlerini gördük. Bütün bunlar ulusların kültürel kimliklerini zedeleyen bu saldırılara karşı Asya ülkelerinin daha fazla işbirliği yapması gerektiğini gösteriyor"

Eski Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani şehadetinin üçüncü yıldönümüne değinen Galibaf, "Hiç şüphesiz, ABD eski başkanının General Süleymani'ye karşı cinayeti, devlet terörizminin açık ve kesin bir örneğidir. Trump ve bu insanlık dışı eylemdeki tüm suç ortakları ve yardımcıları, bu büyük cinayetten dolayı ilgili yetkili mahkemeler önünde sorumlu tutulmalıdır." ifadelerinde bulundu.

Filistin meselesine dikkat çeken Galibaf, "Filistin krizinin nihai çözümünün işgali pekiştirmek için dayatılan planlar ile değil, Filistin halkının oyları, Filistinli mültecilerin bu ülkeye geri dönüşü ve adil bir barışın tesisi ile mümkün olacağına inanıyoruz" dedi.